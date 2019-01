Sorpasso avvenuto, Rhodense al comando nel girone A di Promozione

SORPASSO AVVENUTO, RHODENSE AL COMANDO

Il decimo gol stagionale di Davide Caruso e il settimo di Antonio Gentile hanno permesso alla Rhodense di aggiudicarsi il big game della prima giornata di ritorno: gli arancioni di Gabriele Raspelli hanno battuto il Morazzone e l’hanno superato in classifica tornando soli soletti al primo posto del girone A di Promozione.

Giornata importante per l’Universal Solaro che con i gol di Mateo Sulka espugna Besnate e continua la sua rincorsa verso il centro classifica. Rincorsa frenata dall’Uboldese cui non è bastato il 14° gol stagionale di Davide Tartaglione. Abati salva dalla sconfitta il Fagnano mentre Saronno chiude a reti inviolate la gara casalinga con la Lentatese restando all’ultimo posto.

SEDICESIMA GIORNATA: Fbc Saronno-Lentatese 0-0, Gavirate-Meda 2-2, Rhodense-Morazzone 2-1, Fagnano-Muggiò 1-1, Guanzatese-Olimpia 0-0, Vergiatese-Uboldese 3-2, Besnatese-Universal Solaro 1-3, Base 96 Seveso-Cob 91 2-2.

CLASSIFICA: Rhodense 33, Morazzone 31, Gavirate 28, Vergiatese, Base 96 27, Olimpia Calcio 26, Besnatese, Muggiò, Guanzatese 25, Universal Solaro, Cob 91 22, Meda 20, Uboldese 16, Lentatese, Fagnano 10, FBC Saronno 9.

PROMOZIONE F – VIGHIGNOLO A TAVOLINO

Vittoria a tavolino per il Vighignolo, risultato maturato dopo il ritiro dal campionato del Voghera. I ragazzi di Gandini hanno anche sperato a lungo in un “regalo” dal Bareggio che sono nel finale, proprio come accadde all’andata, ha ceduto alla capolista Viscontea Pavese. Tre punti d’oro sono invece quelli messi in carniere dal Corbetta: Andrea Rossi e Daniel Soto hanno firmato la preziosa affermazione sul Bastida. Buon punto anche per il Settimo che ha tenuto testa al Varzi.

SEDICESIMA GIORNATA: Lomello-Accademia Gaggiano 1-1, Viscontea Pavese-Bareggio 3-2, Assago-Barona 1-2, Corbetta-Bastida 3-2, Accademia Vittuone-Magenta 1-1, Bressana-Robbio 2-3, Settimo Milanese-Varzi 0-0, Vighignolo-Voghera 3-0 tavolino.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese 40, Vighignolo 35, Lomello 31, Varzi 30, Bastida 27, Settimo Milanese 25, Bressana 23, Assago, Accademia Vittuone 22, Corbetta 19, Accademia Gaggiano, Robbio, Barona 17, Magenta 14, Bareggio SM 9, Voghera 4.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.