Aprirà mercoledì 3 ottobre la scuola di spada laser targata LudoSport.

Spada laser, dal cinema all’arena

Spade laser, duelli epici e spettacolari dal cinema all’arena della palestra di piazza Fratelli Cervi di Magenta. Aprirà mercoledì la scuola di spada laser LudoSport. Un’associazione sportiva e una disciplina interamente Made in Italy, nata a Milano nel 2006 dalla passione dei fondatori Simone Spreafico, Gianluca Longo e Fabio Monticelli. Tre amici, appassionati e formati nelle arti marziali, che hanno unito le loro abilità per dar vita a qualcosa di unico. Da allora, la famiglia LudoSport è cresciuta sempre più, conquistando tutta l’Italia e arrivando all’estero con sedi in Francia, Spagna, Inghilterra, Irlanda, Belgio, Svezia e gli Stati Uniti. “Il 3 ottobre dalle 21 alle 23 inizierà il corso di LudoSport a Magenta – fanno sapere dalla scuola – Se avete voglia di imparare a combattere con una spada laser, un’arma che mai prima era stata utilizzata in uno sport, se avete voglia di provare una disciplina appassionante, impegnativa e divertente, ma, soprattutto, se volete entrare a far parte di una grande e affiatata comunità, questo è il posto che fa per voi! Vi aspettiamo!”.

Una scuola mondiale

A distinguere LudoSport da tante altre associazioni sportive è proprio la sua universalità. Gli allievi delle scuole di tutto il mondo sono in contatto attraverso una piattaforma dedicata, dove sfidarsi in duelli e scalare la classifica mondiale. I migliori di ogni nazione si sfidano ogni anno in un torneo internazionale. Inoltre, gli iscritti possono liberamente partecipare alle lezioni del proprio livello in ogni accademia. E il confronto tra gli allievi di tutto il mondo avviene anche nel corso del boot camp estivo, la Scuola Internazionale Superiore, un corso intensivo di due settimane per l’abilitazione a nuovi stili di combattimento.

Spade laser e Se.Cu.Ri.

LudoSport è una scuola di scherma a tutti gli effetti, con nove diverse forme di combattimento, esami tecnici e regole per i combattimenti. Principio fondamentale della disciplina, in allenamento e in arena, è il Se.Cu.Ri. “Servizio, Cura e Rispetto” sono alla base di LudoSport e il codice di ogni allievo. “Servizio verso i compagni di corso, mettendosi a disposizione degli altri durante l’allenamento affinché riescano a migliorare la loro tecnica. Fondamentale perché si cresca insieme e ci si aiuti a vicenda. – spiegano dalla scuola – La Cura si impiega nei confronti degli avversari e consiste nel controllare i colpi in modo da essere offensivi, ma senza fare del male agli altri. Infine, il Rispetto si dimostra nei confronti di ogni altro allievo, dal campione nazionale all’ultimo iscritto. In LudoSport si capisce presto che da chiunque si può imparare qualcosa e si può trarre ispirazione. E si dimostra rispetto anche nei confronti di sé, prendendo coscienza di quali siano i propri punti di forza e debolezze”.

