Sport&Marketing riconosce il primo certificato ISOSPORT al Rugby Parabiago

È il Rugby Parabiago 1948 la prima società sportiva in Italia a ottenere il riconoscimento del certificato ISOSPORT, che attesta il raggiungimento dei requisiti minimi e dell’organizzazione adeguata per gestire professionalmente i rapporti di sponsorizzazione sportiva.

Il certificato è stato riconosciuto da Sport&Marketing, agenzia di Padova specializzata in marketing e formazione manageriale del volontariato sportivo, dopo un’attenta procedura di verifica, condotta sulla base di un protocollo di valutazione prestabilito, che contempla diversa operazioni, come l’analisi di documenti societari, il monitoraggio dei canali di comunicazione, la visita degli impianti sportivi e interviste ai dirigenti del club.

Il certificato ISOSPORT

Con il certificato ISOSPORT, che ha validità biennale dalla data del rilascio, le società sportive sono esaminate attraverso i principali indicatori di affidabilità ed efficienza circa la capacità di attirare, fidelizzare e soddisfare gli sponsor, secondo logiche economiche e di reciprocità in continua evoluzione. Da questo punto di vista, il Rugby Parabiago ha dimostrato notevoli capacità di interazione con il tessuto territoriale di riferimento, grazie a una solida organizzazione interna e a efficaci progetti di crescita, che trovano riscontri oggettivi nel conseguimento di importanti traguardi agonistici e sportivi.

L’incontro tra Sport&Marketing e il Rugby Parabiago

L’incontro fra Sport&Marketing e il Rugby Parabiago risale al 2016, quando alcuni dirigenti del club lombardo parteciparono a un corso di formazione per manager di società sportive dilettantistiche, organizzato a Padova da Gianfranco Beda (CEO di Sport&Marketing). Da allora la collaborazione è proseguita attraverso consulenze mirate, a sostegno delle strategie di sviluppo del club, ma anche per la pianificazione dell’evento Italia vs Galles, match del 6 Nazioni 2017 Under 20.

Attraverso il certificato ISOSPORT il Rugby Parabiago si è dotato di un nuovo strumento per accreditarsi presso potenziali sponsor, insieme a uno screening completo dell’assetto societario, utile per migliorare ulteriormente le perfomance gestionali del club in senso professionale, senza tradire la vocazione al volontariato.

