STRONATI E FRATTINI REGALANO IL DERBY ALL’INVERUNO

Riccardo Stronati e Stefano Frattini: gli uomini copertina della diciannovesima giornata del girone A del campionato di Serie D sono l’attaccante e il portiere dell’Inveruno. Il primo ha segnato il gol che ha deciso il derby con l’Arconatese, il suo settimo stagionale. L’estremo difensore ha poi messo il sigillo sul match, parando il rigore calciato da Giovanni Scampini.

E’ andata male al Milano City che a Casale ha subito un gol per tempo e alla Caronnese che nel girone B ha tenuto testa alla capolista Mantova per si è imposta in rimonta dopo che Gattoni aveva dato il vantaggio ai ragazzi di Mazzoleni.

SERIE D GIRONE A

DICIANNOVESIMA GIORNATA: Inveruno-Arconatese, 1-0 Fezzanese-Borgaro Nobis 2-2, Bra-Lecco 1-2, Chieri-Ligorna 2-0, Casale-Milano City BG 2-0, Savona-Pro Dronero 1-1, Borgosesia-Sestri Levante 1-0, Lavagnese-Stresa 1-0, Folgore Caratese-Sanremese 3-2.

CLASSIFICA: Lecco 48, Sanremese, Savona, Casale 38, Inveruno, Ligorna 30, Chieri 28, Folgore Caratese 26, Bra 25, Lavagnese 24, Fezzanese 23, Borgosesia, Sestri Levante 22, Milano City 19, Arconatese 17, Stresa, Pro Dronero 14, Borgaro Nobis 6.

SERIE D GIRONE B

DICIANNOVESIMA GIORNATA: Olginatese-Ciserano 0-0, Scanzorosciate-Como 0-2, Virtus Bergamo-Legnago Salus 2-1, Caronnese-Mantova 1-2, Sondrio-Ponte SP Isola 1-1, Villafranca Veronese-Pro Sesto 0-1, Darfo Boario-Rezzato 1-2, Ambrosiana-Villa d’Almè VB 1-0, Caravaggio-Seregno 0-2.

CLASSIFICA: Mantova, Como 48, Pro Sesto 40, Rezzato 38, Caronnese 37, Virtus Bergamo 29, Villa d’Almè VB 27, Ponte SP Isola, Sondrio 25, Seregno, Caravaggio 21, Darfo Boario 19, Ciserano 18, Ambrosiana, Villafranca Veronese 17, Legnago Salus 16, Scanzorosciate 14, Olginatese 8.

