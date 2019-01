Tommaso e James riaprono l’anno agonistico del Jissen dojo Karate di Abbiategrasso

Il Jissen di nuovo in gara con Tommaso e James

Nel fine settimana scorso si è svolto a Cambiago il Campionato Regionale Assoluto di Kata, valido come qualificazione ai Campionati Italiani in programma a Torino a febbraio; in gara i migliori atleti della Regione dai 18 ai 35 anni con la partecipazione dell’ultimo anno juniores (2002) ammesso alla competizione da regolamento Federale, organizzazione a cura della locale associazione sportiva con il Patrocinio del Comitato Regionale Lombardia.

In gara per il Jissen Dojo Karate di Abbiategrasso James Russo e Tommaso Gavioli, un centinaio gli atleti in gara nel maschile ed altrettanti nel femminile, una selezione durissima che vedeva calcare i Tatami del Palazzetto alcuni tra i migliori atleti del panorama Italiano. Buone le prova di James e di Tommaso che però purtroppo terminavano ad un passo dalla qualificazione, nonostante gli ottimi progressi evidenziati in tutte le gare di preparazione la qualificazione non è arrivata, serve ora un’iniezione di fiducia e preparasi al meglio per i prossimi impegni stagionali.

Gli impegni continuano

Il fine settimana vedrà impegnato il team abbiatense su due fronti, a Roma Samuele Marchese con la squadra della Lombardia participerà al Campionato Italiano per Regioni, mentre accompagnati dal M° Giorgio Rainoldi affronteranno la dura Austrian Cahampions Cup in programma a Hard sul lago di Costanza: Federico Seminara, Alessandro Di Lauro ed Aurora Crivelli.