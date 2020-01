Puntuale come ogni anno, si è tenuto domenica 5 gennaio l’ormai tradizionale Torneo della befana del Team Archery a Venegono Inferiore.

La campionessa Tanya Giaccheri al Torneo della Befana

Campionessa mondiale ed europea, quarta “freccia” italiana: Tanya Giada Giaccheri ha voluto partecipare domenica scorsa al Torneo della Befana organizzato come ogni anno dal Team Archery di Venegono Inferiore. Appuntamento che da sempre attira nel centro sportivo cittadino atleti da oltre i confini della provincia per la prima gara dell’anno, un interregionale indoor con piazzole dai 18 metri, e che negli anni scorsi aveva visto tra i partecipanti anche un altro campione azzurro, il gallaratese Michele Frangilli. Arciere che Giaccheri ha raggiunto pochi giorni dopo, quando si è spostata a Cantalupa insieme a tutti gli altri tiratori che vestiranno l’azzurro alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Cento in gara

Oltre alla campionessa 21enne dell’Aeronautica (primo posto nell’arco olimpico senior femminile, con 567 punti e 34 centri), alla due giorni hanno partecipato un centinaio di atleti, confermando il successo di un torneo da sempre molto partecipato e di qualità. Buona prova degli atleti di casa, a podio nell’arco olimpico senior maschile col secondo posto di Daniele Bertuzzi, col primo posto all’arco olimpico master femminile di Valentina Galli e il secondo con la squadra dell’arco olimpico senior maschile formata da Bertuzzi, Faustino Scaccabarozzi e Alessandro Cavretti. “Due belle giornate di gara, come sempre – ha commentato il presidente del Team Archery Roberto Fermi – e un bel modo per iniziare l’anno nuovo, in pedana e tra amici. E’ stato un onore e un piacere gareggiare insieme a Giaccheri, la seconda campionessa e atleta olimpica a tirare dalla nostra pedana dopo la partecipazione nel 2014, e sempre a un nostro Torneo della Befana, di Michele Frangilli».

LEGGI ANCHE: Tiro con l’arco: Frontini campione nazionale longbow indoor