Torneo nero-arancio organizzato dal basket canegrate Asd: ecco i risultati di fine giornata.

Torneo nero-arancio: la classifica femminile

Si è conclusa poco fa la giornata di tornei di basket organizzata dal Basket Canegrate Asd e che è andata in scena oggi, domenica 26 maggio 2019. Otto le squadre in campo: 4 femminili e 4 maschili. Dopo le prime partite di stamani, nel pomeriggio sono andate in scena le finali. Al primo gradino del podio Trezzano Basket, al secondo il Canegrate, al terzo lo Sport Club Brianza e al quarto GioSport Rho.

La classifica maschile e le parole del sindaco

Primi in classifica per le squadre maschili la Virtus Knights, secondi gli atleti del GSO Cerro M., terzi il Basket Parabiago e quarti l’Antoniano Busto Arsizio. Soddisfatto anche il sindaco di canegrate Roberto Colombo, che dichiara: “Grazie a tutti, siamo riusciti a fare questo torneo nonostante la particolare giornata elettorale. Grazie a tutti, ci vediamo l’anno prossimo”.

