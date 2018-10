Ci sarà anche il sottosegretario regionale con delega ai Grandi eventi sportivi in piazza.

Tre Valli Varesine in piazza Libertà tra campioni e vip

Alla partenza di Saronno e alle premiazioni di Varese della 98esima edizione della Tre Valli Varesine, appuntamento finale del Trittico di ciclismo Regione Lombardia, ci sarà anche Antonio Rossi. Il percorso prevede il via da Saronno e l’arrivo a Varese, dopo 197 chilometri. Alla corsa sono iscritti numerosi atleti di fama internazionale, tra cui il campione del mondo Alejandro Valverde, in gara con la maglia iridata, e gli altri due corridori che hanno occupato il secondo e il terzo gradino del podio del recente Mondiale di Innsbruck, Romain Bardet e Micheal Woods. Alfiere italiano sarà Vincenzo Nibali.

“Fiore all’occhiello per il ciclismo nazionale”

“Un ‘parterre de rois’ che conferma l’importanza del tradizionale appuntamento lombardo. La voglia di rivincita di alcuni atleti animerà sicuramente questa meravigliosa corsa che rappresenta un fiore all’occhiello per il ciclismo nazionale”, sottolinea Rossi. “Un motivo in più per seguirla sulle strade e in televisione e per incitare gli azzurri alla vittoria”.