Tre Valli Varesine: c’è grande attesa in città: la partenza è il 9 ottobre.

Tre Valli Varesine, Fagioli ribattezzato “sindaco del ciclismo”

E’ stata ufficialmente presentata stamattina in municipio la 98esima edizione della celeberrima gara ciclistica. Per il terzo anno si partirà da Saronno. Durante la conferenza stampa il primo cittadino Alessandro Fagioli è stato ribattezzato “sindaco del ciclismo”. “E’ iniziato tutto per caso tre anni fa”, ha confermato Fagioli. “L’evento ha avuto un buon riscontro e cittadini e sponsor ci hanno chiesto di ripeterlo”. Quindi ha svelato che “abbiamo sottoscritto una convenzione e la gara partirà da Saronno fino al 2020”.

Alla Binda, organizzatrice dell’evento, piace Saronno

“Noi abbiamo nel cuore il ciclismo e qui a Saronno abbiamo trovato un tessuto importante dove il cuore ha la possibilità di battere”, ha confermato Renzo Oldani, presidente della società sportiva Binda. Entrando nel vivo dell’evento sportivo ha ricordato che al via ci saranno 25 squadre. “Due in più rispetto alla scorsa edizione. La nostra Tre Valli è una gara dal respiro internazionale, sempre capace di rinnovarsi e apprezzata dai professionisti”. Poi ha svelato che “saranno cinque i team che soggiorneranno a Saronno: l’Astana Pro Team, Groupama – FDJ, Bora-Hansgrohe, Cofidis, Solutions Credits e Caja Rural – Seguros Rga, con corridori di prim’ordine”.

Primo appuntamento l’8 ottobre a Villa Gianetti

A Villa Gianetti, in via Roma, sarà aperta la segreteria e si terranno tutte le riunioni prima della gara. La partenza, invece, sarà martedì 9 ottobre. Dalle 9.30 alle 11.45 ci sarà la presentazione delle squadre in piazza Libertà. La partenza sarà, invece, alle 12 in via Primo maggio. L’arrivo della gara sarà a Varese, dopo un percorso di 193 chilometri. Lasciandosi Saronno alle spalle i ciclisti percorreranno la SP233 e attraverseranno Gerenzano, Turate, Cislago, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore e Castiglione Olona, per poi proseguire verso Varese.