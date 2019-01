Tutte a segno le “big” della Prima N nella diciottesima giornata

La diciottesima giornata non cambia nulla ai vertici del girone N di Prima Categoria. Sedriano fatica in casa della Triestina, ma Eros Savarese non si fa pregare e piazza il gol da tre punti. Alle spalle della capolista gol a raffica per l’Accademia Settimo (che si mantiene al secondo posto mandando a segno quattro giocatori diversi) per la Solese trascinata da Cordaro, per la Boffalorese che rimonta e batte la Ticinia a Robecchetto con l’ispirato Andrea Torno e per la Turbighese che liquida la pratica Bollatese.

Nel girone A la Folgore non ferma la sua corsa e sulle ali dell’entusiasmo vince anche a Tradate. Perentoria riscossa per la Vanzaghellese (doppio Suman, Daggiano e Izzo) e pareggio casalingo per l’Aurora scivolata a – 5 dalla vetta.

Nelle poche partite giocate nel girone B spicca la vittoria dell’Esperia Lomazzo ma anche l’inatteso scivolone casalingo del Rovellasca col Cantù Sanpaolo. Nel girone M, mani vuote per la Mottese.

PRIMA CATEGORIA A

DICIOTTESIMA GIORNATA: Aurora Cerro M. Cantalupo-Antoniana 2-2, Valceresio A. Audax-Arsaghese 3-1, Brebbia-Cantello Belfortese 2-1, Tradate-Folgore Legnano 0-2, Gorla Maggiore-Solbiatese Insubria nd, San Marco-Ispra nd, Cas Sacconago-Union Tre Valli nd, Luino Maccagno-Vanzaghellese 0-4.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 37, Vanzaghellese 35, Valceresio Audax 33, Cas Sacconago*, Gorla Maggiore*, Aurora Cerro M. Cantalupo 32, Tradate, Solbiatese Insubria*, Cantello Belfortese 24, Brebbia 22, Arsaghese, Ispra* 21, San Marco* 18, Antoniana 14, Union Tre Valli* 13, Luino Maccagno 5. (*1 partita in meno)

PRIMA CATEGORIA B

DICIOTTESIMA GIORNATA: Ardita Como-Cabiate nd, Rovellasca-Cantù Sanpaolo 0-1, Real San Fermo-Castello Cantù nd, Tavernola-Ceriano Laghetto 0-0, Polisportiva Di Nova-Desio 0-2, Lariointelvi-Esperia Lomazzo 2-3, Senago-FM Portichetto 1-3, Faloppiese Ronago-Monnet Xenia nd.

CLASSIFICA: Cabiate* 40, Castello Cantù*, Esperia Lomazzo 35, FM Portichetto 34, Ardita Como*, Desio 30, Polisportiva Nova 28, Rovellasca 25, Ceriano Laghetto 24, Tavernola 23, Monnet Xenia*, Faloppiese Ronago* 19, Real San Fermo 17, Cantù Sanpaolo 11, Senago, LarioIntelvi 9. (*1 partita in meno)

PRIMA CATEGORIA M

DICIOTTESIMA GIORNATA: Casteggio-Alagna nd, Albuzzano-Mottese 1-0, Oratorio Stradella-Casorate Primo nd, Siziano Lanterna-Giovanile Lungavilla 4-1, Vistarino-Mortara 1-2, Vigevano-Sizianese 3-0, Stella Bianca Casarile-Lomellina Calcio 3-0, Garlasco-Virtus Binasco nd.

CLASSIFICA: Vistarino 47, Mottese, Virtus Binasco* 32, Casteggio* 31, Garlasco* 29, Albuzzano, Giovanile Lungavilla 27, Alagna*, Siziano Lanterna 24, Casorate Primo* 23, Mortara 22, Oratorio Stradella* 19, Vigevano 18, Stella Bianca Casarile 16, Sizianese 13, Lomellina Calcio 8. (*1 partita in meno)

PRIMA CATEGORIA N

DICIOTTESIMA GIORNATA: Accademia Settimo-Barbaiana 4-2, Turbighese-Bollatese 1-0, Solese-Nerviano 4-0, Ticinia Robecchetto-Boffalorese 1-2, Pregnanese-Concordia 1-3, Ossona-Lainatese 1-2, Pontevecchio-Osl Garbagnate 1-2, Triestina-Sedriano 0-1.

CLASSIFICA: Sedriano 48, Accademia Settimo 40, Solese 39, Boffalorese 37, Turbighese 33, Osl Garbagnate 29, Bollatese 24, Pontevecchio 23, Ticinia Robecchetto 21, Ossona 20, Lainatese 19, Concordia 18, Triestina 15, Pregnanese, Barbaiana 13, Nerviano 11.

