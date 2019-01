Vanzaghellese e Sedriano da urlo in Prima Categoria

VANZAGHELLESE E SEDRIANO DA URLO

L’anno nuovo inizia con i botti in Prima Categoria.

Nel girone A li fa scoppiare la Vanzaghellese che sfrutta il fattore campo col San Marco, impresa che clamorosamente non riesce all’Aurora: nonostante i cerresi schierino “l’artiglieria pesante” (16° gol di Ruggeri, 11° di D’Ascanio, rete di Tapinetto) non evitano il beffardo pareggio ottenuto nel finale dall’Union Tre Valli. Rallenta anche il Cas Sacconago che, come gli “aurorini” di mister Senziani è raggiunto al secondo posto dalla scatenata Folgore Legnano trascinata dai gol di Andrea Gazzardi.

Nel girone B, turno da dimenticare: ad eccezione dell’Esperia Lomazzo che resta in scia delle migliori, tutte le altre segnano il passo. Pesante, per la classifica, il rovescio casalingo del Senago.

Nel girone N, Sedriano è sempre più solo con nove punti di vantaggio sulla seconda, la Solese salvata in extremis da Daniele Corsaro nel derby con la Bollatese. La capolista invece ottiene una delle cinque vittorie esterne della giornata: sono Eros Savarese, Marcello Paoluzzi e Luca Orlando a far “saltare” Robecchetto. Gran colpo anche dell’Accademia Settimo di Luca Marinoni a Turbigo. In fondo alla classifica risveglio del Barbaiana in casa della Triestina e del Nerviano che mette nei guai la Pregnanese.

GIRONE A – TRADATE FERMA SACCONAGO

SEDICESIMA GIORNATA: Tradate-Cas Sacconago 0-0, Solbiatese Insubria-Antoniana 2-2, Valceresio Audax-Cantello Belfortese 2-1, Luino Maccagno-Folgore Legnano 1-3, Brebbia-Gorla Maggiore 1-1, Vanzaghellese-San Marco 2-0, Aurora Cerro M. Cantalupo-Union Tre Valli 3-3, Arsaghese-Ispra 0-1.

CLASSIFICA: Vanzaghellese 32, Aurora Cerro M. Cantalupo, Cas Sacconago, Folgore Legnano 31, Gorla Maggiore, Valceresio Audax 29, Tradate, Solbiatese Insubria, Cantello Belfortese, Arsaghese 21, Ispra 20, San Marco, Brebbia 18, Union Tre Valli 13, Antoniana 10, Luino Maccagno 5.

GIRONE B – ROVELLASCA CADE IN CASA

SEDICESIMA GIORNATA: Rovellasca-Ardita Como 0-1, Real San Fermo-Cabiate 1-1, Tavernola-Cantù Sanpaolo 3-1, Polisportiva Di Nova-Castello Cantù 2-1, Lariointelvi-Ceriano Laghetto 3-2, Faloppiese Ronago-Desio 0-1, F. M. Portichetto-Esperia Lomazzo 0-0, Senago-Monnet Xenia 1-3.

CLASSIFICA: Cabiate 37, Castello Cantù 32, Esperia Lomazzo 31, FM Portichetto 30, Polisportiva Nova 28, Ardita Como 27, Rovellasca 25, Desio 24, Tavernola 22, Ceriano Laghetto 20, Monnet Xenia, Faloppiese Ronago 18, Real San Fermo 17, Senago, LarioIntelvi 9, Cantù Sanpaolo 5.

GIRONE N PONTEVECCHIO NON SBAGLIA

SEDICESIMA GIORNATA: Turbighese-Accademia Settimo 2-3, Triestina-Barbaiana 2-3, Solese-Bollatese 2-2, Pregnanese-Nerviano 1-2, Ossona-Boffalorese 2-2, Osl Garbagnate-Concordia 1-2, Pontevecchio-Lainatese 2-1, Ticinia Robecchetto-Sedriano 2-4.

CLASSIFICA: Sedriano 44, Solese 35, Accademia Settimo 34, Boffalorese 31, Turbighese 29, Osl Garbagnate 25, Bollatese 24, Pontevecchio 23, Ticinia Robecchetto 20, Ossona 17, Concordia, Lainatese 15, Pregnanese 13, Barbaiana, Triestina 12, Nerviano 10.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.