Victor Rho, cinquina e sorpasso nel girone N di Seconda

VICTOR RHO, CINQUINA E SORPASSO

Mentre al “San Carlo” la Victor otteneva a suon di gol l’ennesima vittoria casalinga battendo il Santo Stefano Ticino, a Mesero Anthony Li Sacchi prendeva per mano il Vela nel big game con la capolista Marcallese. Sono così i rhodensi di mister Scicchitano a guardare tutti dall’alto dopo la tredicesima giornata che ha confermato l’ottimo momento di Real VanzagheseMantegazza e Oratoriana Vittuone e la perentoria riscossa del Parabiago: anche tre gol di Gianmaria Sacchi nel 6-0 rifilato all’Arluno a domicilio.

TREDICESIMA GIORNATA: Arluno-Parabiago 0-6, Casorezzo-Cuggiono 0-2, Oratorio San Gaetano-Real VanzagheseMantegazza 0-2, Robur Albairate-San Giuseppe Arese 3-1, S.Ilario Milanese-Buscate 0-2, Sporting Abbiategrasso-Oratoriana Vittuone 0-1, Vela Mesero-Marcallese 3-0, Victor Rho-Santo Stefano Ticino 5-3.

CLASSIFICA: Victor Rho 27, Marcallese 25, Parabiago, Real VanzagheseMantegazza 23, Cuggiono, Vela Mesero 22, Santo Stefano Ticino, Sporting Abbiategrasso 21, Oratoriana Vittuone 20, Robur Albairate, S.Ilario Milanese 19, Buscate 15, Arluno 14, Casorezzo 8, SG Arese, Oratorio San Gaetano 7.

SECONDA M – BIENATE DI NUOVO IN TESTA

Una “manita” di gol a Samarate ha permesso al Bienate Magnago di riportarsi al comando della classifica in compagnia di Ferno, in una giornata importante per l’Osl Canegrate che ha espugnato Rescaldina cogliendo tre punti “pesantissimi”

TREDICESIMA GIORNATA: Beata Giuliana-Airoldi 2-2, Borsanese-Arnate 2-3, Lonate Pozzolo-Crennese Gallaratese 1-1, Città di Samarate-Bienate Magnago 2-5, Gorla Minore-Virtus Cantalupo 1-0, Pro Juventute-NFO Ferno 0-3, Rescaldinese-Osl Canegrate 0-1, SM Kolbe-Olgiatese 1-2.

CLASSIFICA: Bienate Magnago, NFO Ferno 29, Crennese Gallaratese 28, Olgiatese 27, Pro Juventute, Lonate Pozzolo 26, Beata Giuliana 21, Gorla Minore 20, Borsanese, Airoldi, Arnate 14, Osl Canegrate, SM Kolbe 11, Rescaldinese, Virtus Cantalupo 7, Città di Samarate 6.

SECONDA Q – NOVATESI SUPER, BARANZATESE IN FUGA

Colpo grosso della Novatese: è di Farinelli il gol che fa saltare il campo del Palazzolo e permette ai rossoblu di salire al secondo posto accanto ai “cugini” della Pro Novate che a loro volta vincono 4-2 la sfida diretta col San Giorgio. Della situazione ne approfitta la Baranzatese: Davide Re e Francesco Piccinini suonano la carica sul campo dei Gunners dove per la capolista arriva la vittoria del “+4” sulle più immediate inseguitrici.

QUINDICESIMA GIORNATA: Afforese-Rondò Dinamo 1-2, Cassina Nuova-Real Cinisello 2-1, FC Bresso-Niguarda 0-2, NA Gunners-Baranzatese 3-5, Osal Novate-Ardor Bollate 1-1, Paderno-Atletico Cinisello 0-2, Palazzolo Milanese-Novatese 0-1, Pro Novate-San Giorgio 4-2, Rondinella-Mascagni 2-2.

CLASSIFICA: Baranzatese 36, Novatese, Pro Novate 32, Palazzolo 31, Cassina Nuova, San Giorgio 28, Afforese 26, Atletico Cinisello 25, Rondò Dinamo 24, Rondinella, Real Cinisello 20, Mascagni 18, Niguarda 165, Ardor Bollate 14, Osal Novate, NA Gunners 13, Paderno Dugnano 4, FC Bresso 3.

