VICTOR RHO, SCONFITTA INDOLORE

Cade la Victor Rho ma resta al primo posto. Trafitta sul campo dell’Oratoriana Vittuone, la squadra di Scicchitano approfitta degli altri risultati della giornata. Il botta e risposta tra Gliro e Casadei vale il pareggio tra Marcallese e Sporting Abbiategrasso. Un solo punto per il Parabiago a S.Ilario. Così alle spalle della capolista si issa il Real VanzagheseMantegazza di Simone Baldo e mister Marco Dattilo. Si fa largo il Cuggiono, giunto alla sesta vittoria nelle ultime sette partite e che ha imposto una brusca frenata al Vela Mesero. Il terzo 1-1 di giornata è quello tra Arese e Oratorio San Gaetano che agganciano Casorezzo a quota 8: ora sono in tre a dividersi l’ultimo gradino della classifica.

QUATTORDICESIMA GIORNATA: Buscate-Robur Albairate 0-1, Cuggiono-Vela 3-0, Marcallese-Sporting Abbiategrasso 1-1, Oratoriana Vittuone-Victor 1-0, Real Vanzaghese Mantegazza-Casorezzo 3-1, S. Ilario Milanese-Parabiago 1-1, S. Stefano Ticino-Arluno 1-0, San Giuseppe Arese-Oratorio San Gaetano 1-1.

CLASSIFICA: Victor Rho 27, Real VanzagheseMantegazza, Marcallese 26, Cuggiono 25, S.Stefano Ticino, Parabiago 24, Oratoriana Vittuone 23, Vela Mesero, Robur Albairate, Sporting Abbiategrasso 22, S.Ilario Milanese 20, Buscate 15, Arluno 14, Casorezzo, SG Arese, Oratorio San Gaetano 8.

SECONDA M – PUNTI D’ORO PER LA VIRTUS CANTALUPO

Vittoria di fondamentale importanza per la Virtus Cantalupo nella sfida con il Città di Samarate. Tre a uno che permette a Grassi e compagni di staccare gli avversari di giornata e di superare anche la Rescaldinese. Guadagna posizioni anche l’Osl Canegrate vincente nel derby col San Massimiliano Kolbe Legnano e salito a “+4” dalla zone retrocessione. In testa il Bienate Magnago resta al vertice: Patani permette all’undici di Duilio Lucarelli di restare appaiata a Ferno.

QUATTORDICESIMA GIORNATA: Airoldi-Pro Juventute 1-1, Arnate-Rescaldinese 2-1, Bienate Magnago-Beata Giuliana 1-0, Osl Canegrate-San Massimiliano Kolbe 1-0, Crennese Gallaratese-Borsanese 3-2, Gorla Minore-Olgiatese 0-2, NFO Ferno-Lonate Pozzolo 1-0, Virtus Cantalupo-Città di Samarate 3-1.

CLASSIFICA: Bienate Magnago, NFO Ferno 32, Crennese Gallaratese 31, Olgiatese 30, Pro Juventute 27, Lonate Pozzolo 26, Beata Giuliana 21, Gorla Minore 20, Arnate 17, Airoldi 15, Osl Canegrate Borsanese 14, SM Kolbe 11, Virtus Cantalupo 10, Rescaldinese 7, Città di Samarate 6.

SECONDA Q – BARANZATESE E NOVATESE VOLANO

Il gol di Franco non basta al Cassina Nuova per fermare la marcia della capolista Baranzatese presa per mano da Re e Cruz i cui gol valgono il bottino pieno. Tiene il passo la Novatese che sfrutta il fattore campo e liquida i Gunners e mette in carniere la quinta vittoria consecutiva con 18 gol a segno. Pareggio preziosissimo per l’Ardor Bollate che rallenta la Pro Novate con l’ennesimo gol decisivo di Daniele Scillia e per l’Osal Novate di mister Cavallaro in casa del Real Cinisello.

SEDICESIMA GIORNATA: Ardor Bollate-Pro Novate 2-2, Baranzatese-Cassina Nuova 2-1, Mascagni-F. C. Bresso 2-2, Niguarda-Paderno Dugnano 5-0, Novatese-N. A. Gunners 3-2, Real Cinisello-Osal Novate 3-3, Rondò Dinamo-Rondinella 0-2, San Giorgio-Afforese 1-2, Atletico Cinisello-Palazzolo Milanese.

CLASSIFICA: Baranzatese 39, Novatese 35, Pro Novate 33, Palazzolo 31, Afforese 29, Cassina Nuova, San Giorgio 28, Atletico Cinisello 25, Rondò Dinamo 24, Rondinella 23, Real Cinisello 21, Mascagni, Niguarda 19, Ardor Bollate 15, Osal Novate 14, NA Gunners 13, Paderno Dugnano, FC Bresso 4.

