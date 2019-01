Vighignolo doppio hurrà, FBC Saronno, finalmente il ritorno alla vittoria

Gran bella giornata per il Vighignolo che nel girone F di Promozione espugna il difficile campo di Varzi grazie a Maccarone e Italia ed accorcia sulla capolista Viscontea Pavese, caduta a Lomello ed ora distante solo due punti. Sorridono anche Settimo Milanese, balzato in piena zona play off, Accademia Vittuone, Corbetta e Accademia Gaggiano protagoniste di preziosissime vittorie.

Nel girone A, Rhodense agganciata in vetta dal Morazzone, ma le notizie clamorose arrivando dal fondo: torna alla vittoria l’FBC Saronno che, in trasferta, travolge la Guanzatese ma vincono anche il Fagnano con la Base 96 e soprattutto l’Uboldese che supera il Gavirate, terza forza del girone.

PROMOZIONE A – UNIVERSAL FERMATA DALLA VERGIATESE

DICIASSETTESIMA GIORNATA:Fagnano-Base 96 1-0, Lentatese-Besnatese 2-0, Guanzatese-FBC Saronno 0-3, Uboldese-Gavirate 2-1, Morazzone-Muggiò 3-2, Cob 91-Olimpia Calcio 2-1, Meda-Rhodense 0-0, Universal Solaro-Vergiatese 1-2.

CLASSIFICA: Rhodense, Morazzone 34, Vergiatese 30, Gavirate 28, Base 96 27, Olimpia Calcio 26, Cob 91, Besnatese, Muggiò, Guanzatese 25, Universal Solaro 22, Meda 21, Uboldese 19, Lentatese, Fagnano 13, FBC Saronno 12.

DICIOTTESIMA GIORNATA (domenica 27 gennaio):Fbc Saronno-Cob 91 (0-1), Olimpia-Fagnano (0-0), Besnatese-Guanzatese (2-3), Vergiatese-Lentatese (3-0), Base 96 Seveso-Morazzone (4-0), Gavirate-Rhodense (0-1), Uboldese-Universal Solaro (2-0), Muggiò-Meda (2-0). (tra parentesi il risultato della gara di andata)

PROMOZIONE F – MAGENTA LASCIA STRADA ALL’ASSAGO

DICIASSETTESIMA GIORNATA: Bastida-Accademia Vittuone 1-2, Barona-Accademia Gaggiano 0-1 Magenta-Assago 0-1, Robbio-Corbetta 1-3, Bareggio SM-Settimo Milanese 1-2, Varzi-Vighignolo 1-2, Lomello-Viscontea Pavese 2-0, Voghera-Bressana 0-3 a tavolino.

CLASSIFICA: Viscontea Pavese 40, Vighignolo 38, Lomello 34, Varzi 30, Settimo Milanese 28, Bastida 27, Bressana 26, Assago, Accademia Vittuone 25, Corbetta 22, Accademia Gaggiano 20, Robbio, Barona 17, Magenta 14, Bareggio SM 9, Voghera 4.

DICIOTTESIMA GIORNATA (domenica 27 gennaio):Corbetta-Accademia Vittuone (0-2), Vighignolo-Bareggio SM (3-0), Viscontea Pavese-Barona (3-2), Assago-Bastida (3-1), Settimo Milanese-Lomello (2-0), Accademia Gaggiano-Magenta (1-0), Bressana-Varzi (1-1), Robbio-Voghera (1-1). (tra parentesi il risultato della gara di andata)

