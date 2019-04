Virtus Abbiatense è fatta: Seconda Categoria con due giornate d’anticipo

VIRTUS ABBIATENSE E’ FATTA: SECONDA CATEGORIA

ABBIATEGRASSO – Domenica trionfale per la Virtus Abbiatense: grazie al 2-0 inflitto alla Dreamers, la squadra allenata da Alessandrio Fusè ha matematicamente vinto il girone A del campionato milanese di Terza Categoria, cancellando in un solo colpo la retrocessione di un anno fa. Il ventiquattresimo gol stagionale di Claudio Abbinante e il settimo di Lorenzo Oddone hanno fatto scorrere i titoli di coda sulla corsa alla promozione che la Virtus Abbiatense ottiene con due giornate di anticipo. Otto i punti di vantaggio che la Virtus ha sulle più immediate inseguitrici, 66 quelli conquistati in 28 giornate, 81 i gol segnati (miglior attacco del girone) e 32 quelli subiti.

Numeri da “big” festeggiati oggi al triplice fischio finale: i giocatori della Virtus hanno sfoggiato la maglia celebrativa ed hanno stappato bottiglie di spumante per celebrare la bella impresa sportiva.

